Hladno jutro zameniće topao dan, temperatura i do 22 stepena

Jutro u zemlji hladno, ponegde i slab mraz. Sunčano i toplo tokom dana, a takvo vreme se očekuje do kraja nedelje. Jutarnja temperatura od -4 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

I danas vedro nebo iznad Srbije. Jutro će biti prohladno u većem delu zemlje, ponegde i sa slabim mrazem. Hladno jutro će, međutim, zameniti topao i sunčani dan. Najniža temepratura od -4 do 5 stepeni, a najviša dnevna biće od 18 do 22 stepena. U Beogradu hladno jutro, sa temperaturom od 0 do 5 stepeni. Sunčano i prijatno toplo vreme se tokom dana očekuje u glavnom gradu. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. U petak i subotu jutro hladno s mrazem, tokom dana