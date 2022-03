Plenković: Moja je zasluga što je BiH na visokom nivou Evropskog vijeća

Al Jazeera pre 49 minuta | Izvor: Al Jazeera

Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, nakon sastanka u četvrtak Briselu, postigli su dogovor o opskrbi evropskih zemalja ukapljenim plinom kako bi se smanjila evropska ovisnost o ruskom plinu.

Samo ove godine SAD će u Evropu isporučiti 15 milijardi kubnih metara ukapljenog plina, a do 2030. godine ta bi količina godišnje trebala iznositi i do 50 milijarda kubnih metara. Cilj EU-a do 2030. godine je u potpunosti se odvojiti od ruskoga plina, uspostaviti saradnju s drugim dobavljačima i što više obnovljive energije. Razgovaralo se i o stanju u Bosni i Hercegovini. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da je njegova zasluga što je pitanje Bosne i