"Tri stvari su ključne": Đilas o planovima nakon izbora: Ako ove stvari ne ispunimo za šest meseci, mi ćemo sami otići

Blic pre 3 sata

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas govorio je večeras o izbornim ciljevima na Radio-televiziji Srbije ispred liste "Ujedinjeni za pobedu Srbije".

- Naši glavni ciljevi su da ujedinimo Srbiju, da stane mržnja, da stanu podele, da obezbedimo pravdu... Zatim, da korupciju kao najveću bolest našeg društva zaista sasečemo potpuno, da vratimo penzije i plate - kazao je Đilas. Upitan na koji način će to postići, on kaže "kao što su vratili deviznu štednju oni koji su došli na vlast posle 2000. godine". - Naš drugi deo priče je pravda. I treća stvar jeste ekonomska stabilnost. To je pre svega jaka domaća privreda.