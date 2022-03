Još danas sunčano, narednih dana nigde bez kišobrana

RTS pre 3 sata

Sa zapada i jugozapada stižu oblaci. Tokom dana suvo, a uveče ponegde kiša i pljuskovi. U Vojvodini i na planinama vetrovito.

Jutarnja temperatura od nule do 10, tokom dana od 17 do 22 stepena. U Beogradu toplo, do 21 stepen, ali uz postepeno naoblačenje. Uveče i tokom noći u pojednim delovima grada kiša. U četvrtak pretežno oblačno i relativno toplo s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren i jak vetar južnih smerova. Od petka postepeno hladnije, vetar u skretanju na severozapadni. Kiša će padati do kraja sedmice, a lokalno se očekuju i obilnije padavine. U subotu na