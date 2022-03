Jovanović (NADA) : Nema odustajanja od Kosova i Metohije

Danas pre 17 minuta | Beta

Kandidat za predsednika koalicije NADA Miloš Jovanović izjavio je veceras u Beogradu da je Kosovo utkano u srce, istoriju i nacionalno biće i da bi se priznanjem njegove nezavisnosti izgubio smisao Gorskog vijenca, epskih pesama i cele srpske istorije.

Jovanović je na završnoj konvenciji te koalicije, naglasio da nema odustajanje od Kosova i Metohije. „To nije opcija i partneri sa zapada moraju to da shvate. Očekujte večnu borbu, sve dok bar jedan od nas diše, nema odustajnja od nase pokrajine Kosova i Metohije“, kazao je on u Kombank dvorani. Ocenio je da je trenutna vlast pretvorila Srbiju u „partijsku prćiju“. Istakao je da NADA ima rešenja za to kao što su, kako je naveo, promena izbornog sistema, ojačavanje