Vučić: Naša lista i Đilasova lista zbog svađa pretrpele najveći udar, ostali su to iskoristili

Blic pre 37 minuta

Želim prvo da čestitam svima. Ono što je važno za zemlju je da je uticaj ukrajinske krize bio ogroman na rezultate izbora, da se Srbija dramatično pomerila na desno. Vodićemo računa o tome prilikom formiranja Vlade. Ovo vam govorim jer će Srbija morati da se opredeli kako će u budućnost, a pre nego što napustim čelo stranke koju vodim nemam nikakve iluzije da će se razgovarati sa svim političkim faktorima jer nas čekaju ne laka vremena - rekao je Aleksandar Vučić na konferenciji za medije u štabu Srpske

On je dodao da je na izbore danas izašlo više od 3.800.000 ljudi. - Gotovo svuda bez nepotrebnih tenzija i nevažnih stvari, ali je sve proteklo u najboljem redu i miru. Kada neko nosi spiskove, želim ljudima da kaže, da nose sigurne glasove ljudi za koje veruje da će glasati za njih, to niti je zabranjeno, niti išta slično, kao ni to ko će ići u komisiju kod bolesnih ljudi. To su sitnice, zadovoljan sam što su ljudi izašli u velikom broju - rekao je Aleksandar