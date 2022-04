Peskov: “Mariupolj će biti oslobođen od nacionalističkih bataljona”

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da će “Mariupolj biti oslobođen od nacionalističkih bataljona”.

One je ovo izjavio u intervjuu za Skaj njuz kada je upitan da li je Rusija rešena da zauzme Mariupolj “bez obzira na ljudske žrtve” i dodao: “nadamo se da će se to desiti bolje pre nego kasnije”. Peskov je još jednom naglasio da su tvrdnje da je Rusija bombardovala bolnicu sa porodilištem u Mariupolju “laž”. “To je bila lažna bolnica. Imamo veoma ozbiljne razloge da verujemo da nije bila prava”, rekao je on. Najmanje četvoro ljudi je navodno poginulo a 16 ranjeno u