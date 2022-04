Protest pijačnih prodavaca: Koji delovi Beograda će biti blokirani?

Skup pijačnih prodavaca, koji će protestovati nezadovoljni zbog uvođenja elektronske fiskalizacije na pijace, održaće se danas u 9 časova, a nezadovoljni prodavci će se zatim uputiti u protestnu šetnju, usput blokirajući centralne gradske ulice.

Kako su organizatori protesta rekli za portal Nova.rs, protestna šetnja počeće u 9 časova kod Tržnog centra Ušće, odakle će se preko Brankovog mosta pijačni prodavci uputiti prema Zelenom vencu i Terazijskom tunelu, a zatim do Makednoske ulice i zgrade RTS-a, gde će se zadržati da iskažu svoj zbog medijske nezastupljenosti. Odatle će se nezadovoljni prodavci uputiti prema zgradi Predsedništva, a onda do Nemanjine ulice i konačno – do Slavije, gde će ostati do