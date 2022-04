U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen

U Srbiji će posle hladnog jutra danas biti sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura od minus dva do šest, a najviša dnevna od 18 do 21 stepena. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. U Beogradu će ujutro biti vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od jedan do šest, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna.