Medvedev: Ulaskom Švedske i Finske u NATO, Rusija će imati više neprijatelja

Rusija će imati više zvanično registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. „Švedska i Finska sa zverskom ozbiljnošću razgovaraju o mogućnosti njihovog pridruživanja NATO.

Alijansa je spremna da ih prihvati u što skorijem roku i sa minimalnom birokratskom procedurom“, napisao je Medvedev na „Telegramu“. On je napomenuo da SAD „naširoko emituju svoju „dobrodošlicu“ predstavnicima Severne Evrope koji se zalažu za ulazak u NATO“. "Šta to znači? To znači da će Rusija imati više zvanično registrovanih protivnika", naglasio je Medvedev. Medvedev je istakao da ukoliko Švedska i Finska uđu u NATO, dužina kopnene granice Alijanse sa Rusijom