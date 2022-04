Lajčak: Pozivam Petkovića i Bisljimija da se ponovo sastanu

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da glavni pregovarači Srbije i Kosova danas u Briselu nisu postigli dogovor o registarskim tablicama i pozvao ih da se ponovo sastanu narednih dana. „Danas nije postignut dogovor o registarskim tablicama.

Pozivam glavne pregovarače da se ponovo sastanu narednih dana da se dogovore o daljem putu i da ​nastave razgovore o drugim aktuelnim pitanjima“, napisao je Lajčak na Tviteru posle trilateralnog sastanka. Posle sastanka sa glavnim pregovaračima Srbije i Kosova, Petrom Petkovićem i Besnikom Bisljimijem, Lajčak ja naveo da EU „očekuje da se svi akteri uzdrže od poteza koji bi mogli da ugroze bezbednost“. No agreement has been reached on licence plates today.I invite