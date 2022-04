Američka zvaničnica: Pitanje sankcija Rusiji sada na stolu pred Srbijom

Pomoćnica američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Karen Donfrid izjavila je da bi Srbija trebalo da se pridruži članicama Evropske unije (EU) i SAD u osudi ruskih akcija u Ukrajini i dodala da je pitanje sankcija Rusiji na stolu pred Srbijom.

"Mislim na to da se Srbija pridruži članicama EU i SAD u osuđivanju ruskih akcija. Pitanje sankcija je sad nesumnjivo na stolu pred Srbijom. Podržavamo Srbiju u daljem svrstavanju uz SAD i EU", rekla je američka zvaničnica u intervjuu Politici, koji je danas objavio beogradski list. Prema njenim rečima, za SAD je važno da se podrži Ukrajina u ratu, ali i da se Rusiji stavi do znanja da mora da plati cenu za ono što radi. "To je naš stav, a Srbija mora sama da