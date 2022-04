Američki senator o sankcijama Srbije Rusiji: Vučić je rekao da ga pozovem za 60 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je poslanicima Senata, gornjeg doma Kongresa SAD, koji su prošle nedelje posetili Beograd, da će se u naredna dva meseca izjasniti o odnosu prema Rusiji i EU, izjavio je senator Kris Marfi, učesnik tog sastanka.

U tekstu koji je objavio na svom blogu, Marfi je opisao da su on i njegove kolege iz Senata, Džin Šejhin i Tom Tilis, razgovarali sa Vučićem o takozvanom "sedenju Srbije na dve stolice" i potrebi da se svrsta uz demokratske države i uvede sankcije Rusiji. "Pozovi me za 60 dana da vidiš da li sam uradio ono što govorim da ću učiniti", citirao je Marfi Vučićevu rečenicu na kraju sastanka i dodao da mu je odgovorio da će "to biti datum". Marfi je naveo da je tokom