ED Zrenjanin: Isključenja struje u dva mesta u Banatu

Elektrodistribucija Zrenjanina najavila je za sredu, 4. maj radove na mreži i isključenja struje u dva naseljena mesta u Banatu, u Novoj Crnji i Srpskoj Crnji.

U periodu od 10 do 1 časove struje neće imati deo naseljenog mesta Srpska Crnja, i to delovi ulica Milete Jakšića, Njegoševa i Jakšićevog naselja. Bez struje će biti i cele ulice Mihajla Pupina i Vuka Karadžića. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odlažu. U slučaju ranijeg završetka radova ED Zrenjanin zadržava pravo da uključi napajanje korisnika pre planiranog vremena. U Novoj Crnji od 11 do 13 časova bez struje će biti delovi ulica JNA, Maršala Tita i