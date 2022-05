Vučić predlaže obavezni vojni rok od 90 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da predlaže da se u Srbiji uvede obavezni vojni rok koji bi trajao 90 dana.

On je dodao da je na nadležnim vojnim orgnima da procene koliko nas to košta, a na parlamentu da to prihvati ili odbije posle duge i ozbilje rasprave koja je pred nama. „Kao vrhovni vojni komandant, ne želim da prihvatim od vojske izgovor da nemamo dovoljno kadra za obuku“, naglasio je Vučić. Time se, kako je rekao, stiče obaveznost, time muškarci dobijaju na zrelosti, da nauče „šta je rodoljublje, šta je posao, obaveza“.