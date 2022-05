I Bugarska traži izuzeće od embarga Evropske unije na kupovinu ruske nafte

Bugarska neće podržati novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije ako ne dobije izuzeće od predložene zabrane kupovine ruske nafte, rekao je sinoć zamenik premijera Asen Vasilev. "Naša pozicija je vrlo jasna.

Ako bude izuzeća za neke zemlje, i mi želimo da dobijemo to izuzeće. Ako to ne dobijemo, nećemo podržati sankcije", rekao je Vasilev za nacionalnu televiziju BNT. On je ipak naveo da ne očekuje da će doći do toga, na osnovu trenutnih razgovora koji lideri EU nastavljaju danas, prenosi Rojters. Mađarska, Slovačka i Češka koje u velikoj meri zavise od ruske sirove nafte ne mogu da osiguraju alternativne izvore i zatražile su izuzeće od predloga zabrane uvoza