Svaki dan koji kupimo, a da nam nije lošije, jeste neverovatan uspeh

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je saopštenje ministara zemalja G7 u kome se traži da se zemlje u okruženju pridruže politici EU skrojeno samo za Srbiju.

"I BiH je uvela sankcije Rusiji, pa smo samo mi ostali koji to nismo učinili, tako da je saopštenje G7 o Zapadnom Balkanu pisano samo za Srbiju", istakao je Vučić uz komentar da im se to može jer su jaki i moćni. To je politika bez principa, politika brutalnih pritisaka u kojoj se i Amerikanci ponašaju više fer od Nemaca, rekao je Vučić ocenjujući da su pojedini zapadni predstavnici bezobzirni i drski. "Oni kažu 'nikada nećemo prihvatiti da pedalj Ukrajine promeni