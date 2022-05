Beograđanka doživela istu tragediju kao i Nenad Periš: Brat joj nestao u Dunavu 31.12, a telo pronađeno na isti dan kao Matej!

Otac nastradalog Mateja Periša, Nenad Periš danas je u Crkvi svetog Ante prisustvovao služni nadbiskupa Stanislava Hočevara, a stigla je i žena koja je doživela skoro istu tragediju. 00:34 POTRESNO Beograđani izjavljuju saučešće Nenadu Perišu Beograđanka Snežana je kraj krsta ostavila bele ruže.

Ona je navela da je otisla danas i do pravoslavne crkve, vratila se ponovo. Snežana je otkrila neverovatnu podudarnost dve tragedije. Naime, njen brat nestao je u Dunavu istoga dana kada i Matej Periš, 31. 12. - Mnogo mi je teško, strašno sam se potresla zbog ovoga. Nije mi dobro, tuga. Previše je podudarnosti u ovom slučaju, datuma...sve me je to navelo da dođem ovde. Pratila sam potragu - rekla je Beograđanka Snežana i dodala. - Srce mi je reklo da dođem. Na isti