Šećera će biti i preko potreba

Nestašicu šećera izazvao je špekulant, a isporuke šećera danas i narednih dana biće u količinama koje daleko nadmašuju potrebe, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.

Kandić je naveo da će danas i narednih dana oba proizvođača šećera isporučivati do 400 tona. On je istakao da se u normalnim situacijama troši 260 tona dnevno. „Cena šećera je uredbom vlade ujednačena za sva pakovanja, tako da više neće potrebe za enormnom kupovinom šećera u kilskim pakovanjima, što je bila dosada situacija. U prvih 20 dana maja i više od 200 posto je porasla tražnja za tom vrstom šećera“, rekao je on.