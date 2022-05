Uredba o ograničavanju cena naftnih derivata produžena do 30. juna

Cene na benzinskim pumpama i dalje pod kontrolom

„Uredba o ograničavanju visine cena naftnih derivata produžena je do 30. juna“, rekao je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Uroš Kandić. „Vlada Srbije produžila je jutros Uredbu o ograničavanju visine cena naftnih derivata do kraja juna“, rekao je Kandić za agenciju Beta. Dodao je da do petka ove nedelje važe cene koje su utvrđene u petak prošle nedelje. „Posle produžetka Uredbe o visini akcize do 30. juna na sednici prošlog