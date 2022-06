Bocan-Harčenko: Otkazana poseta Lavrova pokazala kakav je pritisak na Srbiju

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da je onemogućavanje dolaska ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Beograd pokazalo kakav se pritisak sprovodi na Srbiju. „Ali Srbija je ostala snažna, ne prihvatajući zahteve tog pritiska“, rekao je Bocan-Harčenko na prijemu povodom Dana Rusije u ambasadi.

Vučić: Histerija oko posete Lavrova, neki iz EU mogu da idu da pričaju sa Putinom, samo Srbija ne sme da razgovara On je rekao da je na Zapadu zavladala „histerija“ povodom najavljene posete Lavrova jer im je bilo jasno da sa „kakvim velikim srcem“ će on biti dočekan u Beogradu. „Rusija ne menja svoj stav o Kosovu – on ostaje isti. Kao i njen stav o Bosni i Hercegovini i Dejtonskom sporazumu“, rekao je on. Ambasador je dodao da neprihvatanje Srbije da uvede