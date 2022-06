Kina će se boriti do kraja da spreči nezavisnost Tajvana

SINGAPUR – Kina će se „boriti do kraja” da spreči Tajvan da proglasi nezavisnost, rekao je kineski ministar odbrane Vei Fenge u vreme porasta tenzija između Pekinga i Vašingtona oko budućnosti tog autonomnog ostrva. „Borićemo se po svaku cenu i do kraja.

To je jedini mogući izbor za Kinu”, rekao je danas Vei Fenge na bezbednosnom forumu u Singapuru. „Oni koji nastave zalaganje za nezavisnost Tajvana sa ciljem podele Kine sigurno neće ostvariti cilj. Niko ne treba nikad da potceni rešenost i kapacitet kineskih oružanih snaga za očuvanjem svog teritorijalnog integriteta”, rekao je on, prenosi Beta. Kineski ministar je to rekao dan posle izjave američkog ministra odbrane Lojda Ostina da su „provokativne i