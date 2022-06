Tuga! Preminuo dečak (3) koji je pao sa sedmog sprata na Paliluli

Trogodišnji dečak koji je danas pao sa sedmog sprata u Ulici kneza Danila na Paliluli, podlegao je povredama u Urgentnom centru, saznaje "Blic".

To je saopštila komšinica Tamara Nikezić koja je majku taksijem odvezla u Urgentni centar nakon nesreće. "Blic" je naknadno dobio i zvaničnu potvrdu tragične vesti. Kako je rekla, tužnu vest saopštio joj je deda dečaka kada je nazvala da se raspita za njegovo stanje. - Išla sam na krštenje u Hram Svetog Save i pozvala sam taksi kod rampe i otišla do radnje. Taksista me je sačekao. Odjednom je izašla gospođa vrišteći: "dete mi je palo, dete mi je palo", išao je njen