U Srbiji danas sunčano i toplo, u ponedeljak tropski dan, ali i noć

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Srbiji očekuje pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno biti i jak.

Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 30 stepeni Celzijusa. U Beogradu je za danas najavljeno sunčano i toplo, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće 30 stepeni, a meteorolozi najavljuju i mogući stepen više. Kako je navela meteorolog Euronews Srbija Ljubica Gojković južni vetar donosi toplu vazdušnu masu i otpoljenje. "To znači da će tokom dana živa u termometru prelaziti 30 stepeni Celzijusa, uglavnom na