Vremenska prognoza 20. jun

Još jedan sunčan dan u Srbiji. U večernjim satima u Vojvodini se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Za dva, tri stepena biće toplije nego danas. Jutarnja temperatura od 10 do 20 stepeni, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. I u glavnom gradu sunčano i toplo sa 33 stepena. Meteorlozi kažu veoma toplo biće do kraja juna i uz veoma malo padavina.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.06.2022. Nedelja: Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni. 20.06.2022. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 33 stepeni. Tokom noći na severu