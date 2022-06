Danas jako toplo, ali i opasno vreme: Cela Srbija u „crvenom“ FOTO

Danas će širom Srbije biti pretežno sunčano i toplo, ali se na jugu Banata može očekivati povremeno jak južni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

UV zračenje danas će biti veoma visoko. Najniža dnevna temperatura danas će iznositi od 11 do 16, dok će se najviša kretati od 28 do 30 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti toplo i sunčano, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar, dok će najniža temperatura biti oko 16, a najviša oko 30 stepeni. Indeks UV zračenja RHMZ ocenjuje kao vrlo visok, dok će samo u Vršcu zračenje biti nešto niže.