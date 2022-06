U Srbiji do 30 stepeni - sunčano svuda: Pogledajte kakva nas promena očekuje sledeće nedelje

Prema objavljenoj vremenskoj prognozi u nedelju će najniža temperatura u Srbiji biti 11 stepeni, dok će maksimalna biti 30.

Prema objavljenoj vremenskoj prognozi u nedelju će najniža temperatura u Srbiji biti 11 stepeni, dok će maksimalna biti 30. Širom Srbije će u nedelju biti pretežno sunčano. Na jugu Banata povremeno će duvati jak južni i jugoistočni vetar. U većini mesta biće od dva do tri stepena stepena toplije nego danas. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će se najviša kretati u intervalu od 28 do 30 stepeni. U Beogradu će biti sunćano, a u najtoplijem delu