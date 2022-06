UŽIVO Bez pomaka za Zapadni Balkan na Samitu - Vučić: Treba da prihvatimo Makronov predlog, Rama i Kovačevski o blokadi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon Samita EU-Zapadni Balkan, da je potrebno da se prihvati predlog francuskog predsednika Emanuela Makrona o Evropskoj političkoj zajednici, jer je to jedini način da se "naš glas čuje i da češće slušamo druge, evropske kolege".

Vučić je to rekao na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim i premijerom Albanije Edijem Ramom nakon Samita EU - Zapadni Balkan, koji nije doneo novi korak na putu ka EU ni Severnoj Makedoniji, niti Albaniji, a kao posledica bugarske blokade. "Još jednom se ništa nije dogodilo. Verujem da naši prijatelji iz Skoplja i Tirane treba da dobiju početak pregovora i da će do toga doći što pre. Ovo nije pitanje molbe, to je neophodno