"Ponosan sam na To koliko se Srbija promenila" Vučić najavio "Naša zemlja će nastaviti da radi na važnim projektima" (video)

Srbija će nastaviti da gradi i radi na važnim projektima, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu.

Predsednik Vučić obišao je danas radove na izgradnji mosta preko Zapadne Morave koji se nalazi na deonici auto-puta od Pojata do Kruševca i najavio da će auto-put do Kruševca biti završen najkasnije do Nove godine. To je važna vest za sedmi po veličini grad u Srbiji, ali i velika i dobra vest za i za Ćićevac i Varvarin koji će imati izlaz za Trstenik. Čačak - Krajljevo vredno radimo i za godinu i po dana i ta deonica