Pred nama sunčan i topao dan, temperatura do 34 stepena

Prvi dan radne nedelje biće pretežno sunčan, ponegde sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom.

Iako je na istoku zemlje i ponegde u planinskim predelima moguć kratkotrajni pljusak, 27. jun u Srbiji biće pretežno sunčan i topao. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni, dok se tokom dana očekuje od 31 do 34 stepena. Duvaće slab vetar, promenljivog pravca. Slično vreme očekuje nas i narednih dana. Temperature će ići do maksimalno 36 stepeni.