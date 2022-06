Vremenska prognoza 28. jun

Vreo vazduh sa severa Afrike širi se ka našem regionu. Temperatura će biti tropska, u nekim mestima i tokom noći. Kratkotrajni pljusak s grmljavinom moguć je samo ponegde u planinskim predelima. Sutra najviša temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, do 35 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.06.2022. Utorak Sunčano i veoma toplo, samo ponegde u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguć kratkotrajni pljusak. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%. 29.06.2022. Sreda Sunčano i vrlo toplo, samo ponegde u planinskim predelima uz lokalni