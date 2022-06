RHMZ: Narednih dana i do 37 stepeni, očekuju nas tropske noći

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na visoke temperature do subote, 2. jula navodeći da će se najviša dnevna temperatura kretati i do 37 stepeni. Očekuju nas tropske noći.

RHMZ je na svom sajtu objavio da će narednih dana biti osetno toplije. Jutarnja temperatura u većini mesta biće od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni Celzijusa. Očekuju se tropske noći, najavljuje RHMZ. U Srbiji danas pretežno sunčano, ponegde sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Dnevna temperatura do 34 stepeni.