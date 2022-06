Kamera snimila udar krstareće rakete H-22 u tržni centar u Kremenčugu Tlo podrhtavalo, ljudi panično bežali posle eksplozije

Snimak udara krstareće rakete H-22 koja je juče lansirana sa bombardera Tu-22M3, koja je pogodila tržni centar u gradu Kremenčugu u Poltavskoj oblasti i dalje je tema dana, već od samita NATO pakta.

Video of the Russian Kh-22 missile strike on the shopping mall in Kremenchuk yesterday from a nearby park. https://t.co/jYOp0IduRM pic.twitter.com/XaCJO3G2Nw — Rob Lee (@RALee85) June 28, 2022 Sad su osvanuli i snimci sa sigurnosnih kamera, koji pokazuju kako je raketa pogodila tržni centar, a onda kako je usledila stravična detonacija. Posetioci obližnjeg parka su svaki na svoj način tražili zaklon, pa su neki skočili u vodu, neki su se sakrili iza drveta. a