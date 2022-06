Porfirije je kao nijedan patrijarh do sada u službi Vučićeve spoljne politike: Božović o izostanku govora mržnje prema Albancima na Vidovdan

Porfirije Perić je kao nijedan patrijarh do sada u službi Vučićeve spoljne politike.

On zbog poslušnosti spolja može da radi šta hoće unutar Srbije. Takav je dogovor – ocenjuje za Danas Balša Božović, predsedavajući Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, odgovarajući na pitanje da li je SPC, kao i do sada, izlazila u susret ciljevima koje aktuelni režimi i vlast želi da postigne, bilo oni i od strane istog aktuelnog režima koji naglo menja kurs – od propagiranja mržnje prema kosovskim Albancima, do pomirljivog tona. Naime,