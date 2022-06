Poštujte prava onih koje ste već ubijali! Ovo su najjače poruke predsednika Vučića Prištini i zemljama Kvinte (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras javnosti zbog novih ucena međunarodne zajednice po pitanju Kosova i Metohije, kao i odluke lažne države da ukine srpska dokumenta i tablice na teritoriji južne pokrajine.

Na zvaničnom Instagram profilu predsednika Srbije objavljen je video materijal sa ključnim delovima današnjeg predsednikovog obraćanja. - Mi smo uvek spremni za dijalog, dok neki drugi nisu nikada bili spremni za suštinski dijalog, a imali su podršku najmoćnijih zapadnih sila. Nemojte da nam pričate o pravdi, jasno je da nema ni prava ni pravde - deo je obraćanja predsednika Vučića. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Predsednik