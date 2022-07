Đukanović: Ne treba žuriti sa odlukom o Temeljnom ugovoru

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je danas da Vlada ne treba da žuri sa odlukom o potpisivanju Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i poručio da svaka Vlada mora da sledi interese države.

Đukanović je novinarima, nakon otvaranja manifestacije "Poslovni razgovori Crna Gora-San Marino", rekao da očekuje da Vlada na odgovoran način razmotri to pitanje i da na osnovu obavljenih procedura donese odluku koja će biti u interesu Crne Gore. Odgovarajući na pitanje da li je za Demokratsku partiju socijalista (DPS) prihvatljiva aktuelna verzija ugovora, on je rekao da nije, i da su iz te stranke to već saopštili, prenosi RTCG. - Ovu fazu razgovora doživljavam