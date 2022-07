Šinzo Abe, bivši premijer Japana preminuo nakon atentata - saučešća iz Srbije i celog sveta

Bivši japanski premijer Šinzo Abe preminuo je nakon što je na njega pucano dok je držao predizborni govor u gradu Nari, javlja japanski javni servis NHK. Abea je iz vatrenog oružja ranio Tecuja Jamagami, bivši pripadnik mornarice, koji je uhapšen. NHK je objavio snimak napada. Svetski zvaničnici osudili su napad i uputili saučešća Abeovoj porodici i japanskom narodu.

18:57 Saučešće kraljice Elizabete Britanska kraljica Elizabeta rekla je da je "duboko ožalošćena" smrću bivšeg japanskog premijera. "Moja porodica i ja smo duboko ožalošćeni jer smo čuli vest o iznenadnoj i tragičnoj smrti bivšeg premijera Abea", rekla je britanska kraljica, koja je istakla da ima lepa sećanja na susret sa Abeom i njegovom suprugom tokom njihove