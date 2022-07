Simonović priredio šou, tri blokade Petruševa zaredom, Koprivica brojao do šest

U Letnjoj NBA ligi u noći između subote i nedelje dva srpska i jedan crnogorski košarkaš imali su zapažene uloge.

Marko Simonović je bio apsolutno najbolji jer je odveo Čikago do pobeda protiv Filadelfije sa 119:104, a postigao je čak 26 poena. Da sve bude impresivnije to je uradio za 28 minuta uz šut iz igre 11/15, a dodao je i osam skokova, te jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Bulsi su preuzeli vođstvo od sredine prve četvrtine i do kraja su meč lako priveli kraju. Zapaženu rolu je imao i Filip Petrušev, još jedan bivši igrač Mege, koji je postigao 14 poena (5/7 iz