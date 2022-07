Lajčak: Srbija i Kosovo moraju da se dogovore šta znači normalizacija

Izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da EU radi na postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma za normalizaciju odnosa.

On je u intervju za RTK rekao da "Kosovo i Srbija treba da se dogovore da li će u procesu dijaloga doći do međusobnog priznavanja ili ne". „Ovim EU ne želi da opisuje šta je normalizacija, a šta nije. EU ne kaže da treba da bude ovo, ili ne bi trebalo da bude ono. Poruka je jasna da Kosovo i Srbija moraju da se dogovore šta znači normalizacija. Ako se slažu da je to priznanje, ako se obe strane slažu, priznanje je priznanje, ali moraju se složiti. Ako se ne