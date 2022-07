U Evropi bjesne požari, hiljade žrtava toplotnog udara

U Portugalu je od posljedica visokih temperatura preminulo 1.065 osoba, a u Španiji više od 500 ljudi; Vatrogasci se bore protiv požara na granici Italije i Slovenije.

Ministarstvo zdravstva Portugala saopćilo je kako je od posljedica toplotnog udara od 7. do 18. jula preminulo 1.065 osoba. U saopćenju je navedeno kako bi u narednom periodu moglo doći do novih smrtnih slučajeva. Podaci Instituta za mora i atmosferu Portugala (IPMA) pokazuju kako su temperature zraka na nivou visokog rizika od požara. U pojedinim područjima temperature iznose i do 40 stepeni, a na 80 posto teritorije je prisutna suša. Aktivno je 13 požara, zbog