Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura oko 39 stepeni

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom oko 39 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 37 do 41. U Beogradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura oko 23, a najviša dnevna oko 39. U Srbiji u nedelju manji pad temperature, osim na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije gde će i dalje biti veoma toplo sa temperaturama od 35 do 40. Biometeorološka prognoza za subotu 23. jul: Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo