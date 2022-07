Lakše će se disati: Sutra šest stepeni manje

Manji pad temperature čeka nas sutra. Biće toplo, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar ujutru slab, tokom dana umeren do jak severozapadni. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 33. U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 33 do 37. Utorak će biti najtopliji dan sledeće sedmice, sa temperaturom od 35 do 40. U Novom Sadu se očekuje slično vreme kao sutra - a najviše tokom sledeće nedelje biće 35 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju 24. jul: Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su