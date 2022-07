Crveni meteo alarm upaljen u celoj Srbiji! Pakleni dan pred nama: Temperatura i do +41! Evo kada stiže osveženje

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom oko 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 37 do 41. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, uz slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura oko 23, a najviša dnevna oko 39. UPALJEN CRVENI METEO ALARM Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih temperatura. Upaljen je crveni meteo-alarm. To znači da je vreme vrlo opasno, navodi se na sajtu RHMZ-a. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a