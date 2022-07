Ponovo vrućina

NOVI SAD: Sunčano i vruće. Vetar umeren jugoistočni. Pritisak oko normale i u blagom padu. Temperatura od 20 do 35 stepeni. Uveče suvo.

VOJVODINA: Pretežno sunčano i vrućina u svim krajevima. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren jugoistočni i istočni, u južnom Banatu na kratko može biti pojačan jugoistočni. Pritisak oko normale i u blagom padu. Temperatura od 18 do 36 stepeni. Uveče suvo. SRBIJA: Pretežno sunčano i vrućina u svim krajevima. Popodne se očekuje slabiji lokalni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren južni, jugoistočni i istočni. Pritisak oko normale i u blagom