Sunčano, bez velike vrućine

​​​​​​​NOVI SAD: Nakon svežeg i prijatnog jutra, tokom dana duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i bez velike vrućine. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Temperatura od 15 do 32 stepena. Uveče suvo.

VOJVODINA: Nakon svežeg i prijatnog jutra, tokom dana duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i bez velike vrućine. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Temperatura od 14 do 32 stepena. Uveče suvo. SRBIJA: Sveže i prijatno jutro, a tokom dana duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i bez velike vrućine. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Temperatura od 10 do 33 stepena. Uveče suvo. Temperatura u 22 časa od 18 do 25 stepeni. VREME NAREDNIH