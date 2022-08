Nensi Pelosi na Tajvanu: Osim drame i teških reči, srećom bez težih posledica

Najviše rangirana američka zvaničnica, koja je u poslednjih četvrt veka posetila Tajvan, još od doba kada Vašington nema diplomatske odnose sa Tajpejom, vratila se kući.

Putovanje predsedavajuće Predstavničkog doma Kongresa SAD Nensi Pelosi nije ipak izazvalo sukob dve super sile, ali nije nedostajalo dramatike. Uostalom na aplikaciji Flajtradar, let Nensi Pelosi do Tajvana bio je najpraćeniji let ikada. Poseta Nensi Pelosi Tajvanu trajala je samo nekoliko sati, ali je čitav period protekao u tenzijama i pretnjama koje su stizale iz Pekinga. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 27 kineskih borbenih aviona narušilo