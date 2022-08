Oblačno, ali toplo: Temperatura danas do 30 stepeni, a evo u kojim delovima Srbije se očekuju pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ali u toku većeg dela dana suvo. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom povremeno se očekuju u centralnim i južnim delovima zemlje. Duvaće slab vetar, promenljiog pravca, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura od 12 do 17, najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i u toku većeg dela dana suvo. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uveče i u toku noći. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 17, najviša oko 29 etepeni. Do ponedeljka promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, lokalno i sa obilnijim padavinama, a zatim do 19. avgusta pretežno sunčano uz