Vučić otkrio: Brnabić i Vučević kandidati za premijera Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da još nije saopštio ime mandatara, ali je večeras rekao da postoje tri opcije.

- Moguće je da bude jedan kandidat predložen od koalicionih partnera, i dva kandidata su Miloš Vučević i Ana Brnabić. To su tri moguće opcije. Ja sam veoma zadovoljan radom Ane Brnabić. Politika je spisak kompromisa koji pravite. Ne možete o svemu da odlučujete. A ona će uvek obavljati važne funkcije - rekao je on. On je gostujući u emisiji Prva tema na televiziji Prva rekao da će se detalji znati za nekoliko dana. Predsednik ističe da ne zna uvek imena svih