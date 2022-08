Preminulo još 18 pacijenata, koronavirusom zaraženo još 6.589 osoba

U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 6.589 novozaraženih koronavirusom od ukupno 18.316 testiranih uzoraka. Od posledica kovida preminulo je 18 osoba. Na bolničkom lečenju su 692 pacijenta, od kojih 28 na respiratorima.

Sedmi talas je u toku, epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Imunizacija je usporena, a u julu je aplikovano 25.000 doza. Očekuje da će do kraja avgusta doći do blagog pada broja inficiranih, ali početkom septembra doći će do skoka i taj skok će se uvećati u kasnu jesen.