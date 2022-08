Sever danas sa dužim sunčanim intervalima, u ostalom delu zemlje kiša i pljuskovi: Do 33 stepena

Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 30 do 33 stepena

U Srbiji danas na severu duži sunčani intervali, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 30 do 33 stepena. U sredu i četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. U sredu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 32 do 35 stepeni. U četvrtak